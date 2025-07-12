В МЧС России по Югре напомнили, что оборудованных пляжей в регионе всего девять

С начала лета в ХМАО утонули восемь человек – шесть взрослых и двое детей. Трагедии произошли в необорудованных для купания местах, сообщила заместитель начальника Главного управления МЧС России по Югре Ольга Кашкарова в прямом эфире.

«Всего в округе насчитывается около 135 мест традиционного отдыха населения у воды, в 65 местах наиболее массового отдыха выставлены спасательные посты», – рассказала замначальника.

Она напомнила, что в регионе официально открыто девять пляжей:

Нижневартовский район – четыре пляжа (оз. Кедровое, оз. Долгое, оз. Кедр, оз. Татра);

Советский район в ДОЛ «Окуневские зори» один пляж;

Нефтеюганский район сп. Салым – оз. Сырковый сор;

г. Белоярский – оз. Нешинелор;

г. Лангепас – пр. Каюковская,

г. Нижневартовск – оз. Кедровое.

С начала навигационного периода также зафиксировано пять происшествий с участием маломерных судов, в которых погибли пять человек. Наиболее частые причины – столкновение с плавающими объектами, опрокидывание судна или падение за борт. Нередко это происходит с рыбаками, которые запутываются в сетях. Все погибшие были без спасжилетов.

Инспекторы ГИМС выявили 207 нарушений на воде, по которым вынесли постановления на сумму более 350 тысяч рублей. В 26 случаях судоводителей отстранили от управления, одно судно отправили на штрафстоянку. Чаще всего нарушаются правила плавания – несоблюдение навигационных знаков, стоянка в запрещенных местах, неправильное маневрирование и отсутствие сигнальных огней.