В Югре пьяный водитель вел автобус с 30 пассажирами

На трассе между Сургутом и Нижневартовском за рулем рейсового автобуса оказался пьяный водитель. В салоне в этот момент находились 30 человек. Как показало освидетельствование, в организме 34-летнего мужчины было 0,514 мг/л алкоголя ‒ это в несколько раз выше допустимого уровня. Более того, у автобуса были выявлены нарушения в части технического контроля перед рейсом, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

На водителя составили протоколы. Ему грозит штраф 50 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Пассажиров пересадили в другой транспорт и доставили в Сургут, а автобус увезли на штрафстоянку.