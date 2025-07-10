Югра представила свой потенциал на выставке «ИННОПРОМ-2025»

Делегация Югры стала активным участником 15-й Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», проходящей в Екатеринбурге. Представители округа приехали на мероприятие под руководством губернатора Югры Руслана Кухарука. В рамках выставки состоялся ряд рабочих встреч, направленных на развитие промышленной кооперации, поддержку импортозамещения, привлечение инвестиций и расширение международного сотрудничества.

Одним из ключевых событий стало подписание меморандума с АО «Корпорация Попов Радио» по проекту производства высококачественного кварцевого концентрата на базе АО «Полярный кварц». Руслан Кухарук отметил, что предприятие располагает необходимыми мощностями и производит востребованную продукцию. Новый проект, по его словам, позволит «освоить технологии изготовления материалов для оптической и радиоэлектронной техники, повысить качество выпускаемых изделий и расширить ассортимент продукции». Также он подчеркнул, что работа будет направлена на использование региональных ресурсов с привлечением технологий и компетенций партнеров. На встрече с президентом корпорации Владимиром Компанейщиковым обсуждались перспективы сотрудничества в сфере промышленности. Он подчеркнул, что проект будет иметь стратегическое значение в различных отраслях.

Особое внимание в рамках форума было уделено развитию межрегиональных связей. Губернатор Югры и первый заместитель губернатора Тульской области Михаил Пантелеев обсудили расширение кооперации между регионами. Было подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Руслан Кухарук отметил уникальные особенности Югры и Тульской области, назвав партнерство эффективным. Он обозначил потенциал поставок оборудования для нефтегазовой отрасли, а также важность взаимодействия между образовательными учреждениями. Михаил Пантелеев выразил уверенность, что соглашение «послужит дополнительным стимулом к развитию кооперационных цепочек».

Губернатор Югры провел встречу с представителями Республики Казахстан –чрезвычайным и полномочным послом Дауреном Абаевым и генконсулом Жарасом Мамутбековым. Обсуждались поставки плитной продукции деревообрабатывающей промышленности, совместные исследования по трудноизвлекаемым запасам нефти и развитие цифровых компетенций. Руслан Кухарук подчеркнул, что автономный округ открыт к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере экономики, промышленности и образования.

В числе важнейших направлений также оказалась поддержка импортозамещающих производств. С представителями ООО «Победа-1» обсуждался проект создания отечественных белковых компонентов для детского питания. Продукт «Иммунокол Плюс», ранее поставлявшийся из-за рубежа, теперь производится в России. Губернатор Югры отметил, что запуск этого производства — это «важный шаг в обеспечении продовольственной безопасности региона и страны в целом». Как сообщил учредитель компании Сергей Майзель, на предприятии уже запущена первая производственная линия, приобретено оборудование для второй. Создано 40 рабочих мест, произведено более 4,6 тонн продукции. Он добавил, что «цех полностью готов к работе» и выпускает добавки для детей старше 5 лет в сухой и таблетированной форме. В связи с новыми требованиями законодательства уже подана заявка на регистрацию сухой формы.

На полях «ИННОПРОМа» Руслан Кухарук также провел встречу с первым заместителем министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омаром Аль Сувейди. Обсуждалось взаимодействие в сфере нефтегазовой отрасли, в том числе в области исследования трудноизвлекаемых запасов. Делегации Объединенных Арабских Эмиратов были представлены разработки компаний Югры в промышленной сфере.

Цифровая повестка обсуждалась с представителями ПАО «Ростелеком». В рамках сотрудничества планируется строительство волоконно-оптических линий связи в четырех отдаленных населенных пунктах — Теги, Русскинская, Чехломей и Болчары. Общая протяженность сетей составит более 600 км, охват — свыше 5,8 тыс. жителей.

С представителями Газпромбанка стороны рассмотрели возможности сопровождения государственных и инвестиционных проектов, лизингового финансирования предприятий Югры, цифровизации закупок через электронную площадку банка и создания программ банковского обслуживания для работников бюджетной сферы.

Отдельная встреча губернатора Югры состоялась с акционерами холдинга NORGROUP. Компания специализируется на производстве светодиодного оборудования, радиоэлектроники и программного обеспечения. Обсуждались возможности локализации производства на территории округа для развития «умных городов» и энергоэффективной инфраструктуры.

«Ключевая задача, которая стоит перед региональной командой – создать условия для предприятий, которые представлены в рамках «ИННОПРОМ», по заключению конкретных контрактов, также, соответственно, мы создаем все условия, сопровождая компании до непосредственно уже реализации конкретных проектов. Необходимо создать условия для коммуникации, выхода на международные рынки, увеличив количество продукции, которая направляется со стороны нашего региона», – резюмировал проделанную работу Руслан Кухарук.