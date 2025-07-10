​В Югре в 2025 году обновят 301 километр дорог

В Ханты-Мансийском автономном округе продолжается реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни». В рамках дорожного сезона 2025 года в регионе будет построено, капитально отремонтировано и приведено в нормативное состояние 301 километр автодорог. Об этом рассказал губернатор Югры Руслан Кухарук в интервью ГТРК «Югория».

«В общей сложности 301 километр дорог в этом году будет построен, приведён в нормативное состояние, проведён капитальный ремонт. (...) Большая серьёзная работа была проведена по анализу текущего состояния улично-дорожной сети в городах и небольших населённых пунктах. Мы составили общие планы вместе с муниципалитетами, и сегодня это является приоритетом для нашей совместной работы», — отметил Кухарук.

По его словам, ключевая задача — выполнить весь запланированный объём работ в летний период, особенно в населённых пунктах, где качество дорог остаётся одной из главных проблем. Он подчеркнул, что в прошлом году была проведена детальная аналитика состояния улично-дорожной сети, результаты которой легли в основу планов на 2025 год.

«По Ханты-Мансийску мы проводили аналитику, местные власти сказали о том, что объём средств и планы по выполнению ремонтных работ, строительству новых дорог составляют тот уровень, который был за последние десять лет. Большая масштабная работа у нас в этом году запланирована…», — отметил глава региона.

Губернатор регулярно проводит выездные совещания и лично инспектирует ход строительных и ремонтных работ на местах.