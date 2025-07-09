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Более 7 тысяч югорчанок воспользовались родовыми сертификатами с начала года

В Югре оформили более 7 тысяч родовых сертификатов за полгода

Более 7 тысяч югорчанок воспользовались родовыми сертификатами с начала года
Фото: ru.freepik.com

С начала 2025 года в Югре 7 355 женщин и 8 000 новорожденных детей получили медицинские услуги по родовым сертификатам. Об этом сообщает региональное Отделение СФР.

«Родовый сертификат это документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для родов, а также для наблюдения во время и после беременности. Электронный сертификат формируется при первом посещении женской консультации по месту жительства либо в роддоме. Сертификат может также оформить детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка», − напомнили в Отделении.

Для оформления родового сертификата женщина должна предоставить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Медучреждение формирует документ в течение семи рабочих дней после постановки на учет. Информация о сертификате доступна в личном кабинете на Госуслугах.

«Сертификат позволяет будущим мамам бесплатно наблюдаться в медучреждении, проходить все нужные обследования и получать качественную медицинскую помощь во время родов и в период диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года его жизни», − отметила управляющий Отделением СФР по Югре Ольга Галюк.

Важно отметить, что воспользоваться сертификатом можно только в рамках обязательного медицинского страхования. Если женщина обращается за платной медицинской помощью, электронный сертификат не формируется. Обналичить средства по талонам родового сертификата нельзя.


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            [0]=>
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              bool(true)
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            [1]=>
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        }
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          [0]=>
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            [0]=>
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        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
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      }
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      }
    }
  }
}
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