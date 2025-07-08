В Ханты-Мансийске завершилась Международная научная физическая олимпиада

С 30 июня по 7 июля столица Югры принимала III Международную научную физическую олимпиаду (ISPhO-2025). В течение недели Ханты-Мансийск стал местом притяжения для талантливых старшеклассников из более чем 20 стран мира, которые соревновались в решении сложнейших задач и проведении научных экспериментов. Олимпиада проходила в смешанном формате: очно в Югру прибыли команды из 11 стран, а ещё 12 государств подключились дистанционно.

Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, научное мышление и способность находить нестандартные решения в рамках двух туров — теоретического и экспериментального. В теоретическом этапе ребята решали три задачи, одна из которых требовала применения компьютерного моделирования. Использовались Excel, Mathematica, Python. Экспериментальный тур включал работу с жидким азотом, проведение измерений, обработку данных с помощью цифровых инструментов и защиту полученных выводов.

Как отметил заместитель председателя оргкомитета олимпиады Виталий Шевченко, «в этом и есть дух олимпиады: не просто наука, но и умение мыслить вне рамок. Именно такой подход открывает великое будущее».

По итогам соревнований абсолютным победителем стал Денис Романов из России. Сборная команда страны получила Гран-при в номинации «Лучший командный результат» и в третий раз подряд подтвердила статус одной из сильнейших в мире. В командном зачёте золото завоевала сборная Казахстана, второе место заняла команда Республики Беларусь, третье — команда Малайзии.

Успех российских школьников отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко: «Недавно президент Владимир Путин сказал, что именно с участием талантливых, увлечённых людей нам предстоит сделать колоссальный шаг вперёд. Команда российских школьников стала одной из сильнейших на Международной научной олимпиаде по физике. Гордимся медалистами и благодарим их учителей, наставников и родителей за поддержку и крепкие знания».

Министр просвещения России Сергей Кравцов также поздравил участников и их наставников: «Вы не только продемонстрировали глубокие знания предмета и умение решать сложнейшие задачи, но и подтвердили лидирующие позиции российской физической школы на мировой арене. В честном состязании с сильнейшими сверстниками из более чем 20 стран вы показали, что российское образование даёт возможность не только проверить свои навыки, встретить единомышленников, но и сделать первые серьёзные шаги в науке».

Организаторами олимпиады выступили Министерство просвещения России, правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Московский физико-технический институт. В очном формате Ханты-Мансийск принял команды из Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Кубы, Таиланда, Малайзии, Бангладеш, Лаоса, Индии и России. В дистанционном формате участие приняли школьники из Венесуэлы, Израиля, Пакистана, Ганы, Зимбабве, Ирана, Никарагуа, Перу, Узбекистана, Сирии, Туркменистана и Эфиопии.

Заместитель директора департамента образования и науки Югры Александр Гомзяк, поздравляя финалистов на церемонии закрытия, отметил:

«Ваша усердная работа, упорство и стремление к знаниям сделали олимпиаду яркой и запоминающейся. Каждый участник продемонстрировал высокий уровень подготовки, выдающиеся способности и волю к победе. Уверен, что за время проведения олимпиады каждый из вас смог проникнуться красотой нашего округа и всей страны».

Помимо соревнований, участники познакомились с культурой и историей Югры: посетили музеи, кернохранилище, место слияния Оби и Иртыша, приняли участие в экскурсиях и культурных мероприятиях. Эти впечатления стали важной частью международного взаимодействия и укрепления дружбы между школьниками из разных стран.

После завершения олимпиады восемь национальных команд отправятся в Долгопрудный, где на базе МФТИ для них организованы тренировочные сборы. Ребята пройдут интенсивную программу под руководством ведущих российских преподавателей и специалистов, чтобы продолжить путь к новым научным вершинам.