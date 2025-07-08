Предпринимателя в Югре подозревают в браконьерстве на миллионы рублей

В Октябрьском районе Югры предприниматель выловил рыбы на 2,5 тонны больше, чем ему разрешили. Часть улова он успел продать, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

По подсчетам специалистов, своими действиями рыбак нанес государству ущерб на сумму свыше 9,7 млн рублей. На браконьера возбудили уголовное дело.

«По материалам прокурорской проверки правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, с причинением особо крупного ущерба)», ‒ указали в сообщении.

Прокуратура контролирует ход расследования.