Житель Пыть-Яха оторвал дверные ручки с машины бывшей жены после отказала от общения

Житель Пыть-Яха сорвал дверные ручки с автомобиля бывшей супруги после того, как она отказалась с ним общаться. По информации полиции, накануне происшествия он попытался связаться с ней, однако женщина заблокировала его.

«Потерпевшая предположила, что к совершению данного деяния причастен ее бывший супруг, с которым она в разводе более 15 лет. Накануне инцидента бывший муж пытался связаться с ней посредством одного из мессенджеров, однако был заблокирован», − рассказали в телеграм-канале «Полиция Югры».

Полицейским удалось установить и задержать подозреваемого. Его доставили в отдел, где он дал признательные показания. Выяснилось, что 41-летний мужчина уже не впервые сталкивается с законом − за его плечами несколько судимостей.

«В день совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения и испытывал эмоциональное напряжение, вызванное отказом бывшей супруги от общения. Находясь в таком состоянии, он подошел к автомобилю бывшей супруги и, выражая свое недовольство, повредил его, оторвав дверные ручки», − говорится в посте.

Ущерб от его действий оценили в 21 тысячу рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ему грозит до двух лет лишения свободы. Пока ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.