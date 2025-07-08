На трассе «Югра» в ДТП пострадала 60-летняя пассажирка

Накануне, 7 июля, житель Мегиона спровоцировал ДТП с пострадавшими на трассе «Югра». По предварительной информации, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Skoda».

«Около 17:00 на 113 км автодороги «Югра» в Ханты-Мансийском районе 64-летний водитель «Geely», по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со стоящим автомобилем «Skoda». В результате автоаварии виновник происшествия и 60-летняя пассажирка получили травмы», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

За минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали пять ДТП, в которых семь человек получили травмы