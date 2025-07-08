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    07 июля в 18:37
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    07 июля в 16:55
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​На трассе «Югра» водитель из Мегиона выехал на встречку − есть пострадавшие

На трассе «Югра» в ДТП пострадала 60-летняя пассажирка

​На трассе «Югра» водитель из Мегиона выехал на встречку − есть пострадавшие
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 7 июля, житель Мегиона спровоцировал ДТП с пострадавшими на трассе «Югра». По предварительной информации, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Skoda».

«Около 17:00 на 113 км автодороги «Югра» в Ханты-Мансийском районе 64-летний водитель «Geely», по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со стоящим автомобилем «Skoda». В результате автоаварии виновник происшествия и 60-летняя пассажирка получили травмы», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

За минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали пять ДТП, в которых семь человек получили травмы


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Сегодня в 10:05, просмотров: 86, комментариев: 0
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