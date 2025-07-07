В Нефтеюганском районе водитель Ford получил травмы в ДТП по собственной неосторожности

Накануне, 6 июля, в Нефтеюганском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительной информации, 40-летний водитель Ford не уступил дорогу и врезался в Honda.

«Около 15:50 на 23 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, 40-летний водитель «Ford», по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество и допустил столкновение с «Honda», под управлением 24-летнего водителя», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

В результате аварии травмы получил водитель Ford.

Всего за минувшие выходные на окружных дорогах зарегистрировали восемь ДТП, в которых один человек погиб, восемь − пострадали, в том числе один несовершеннолетний.