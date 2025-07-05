Футбольные ворота покалечили ребенка в Югре

В Мегионе на восьмилетнего мальчика рухнули металлические футбольные ворота. Ребенок получил травму и был госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

«По предварительным данным, 4 июля 2025 года на восьмилетнего мальчика, находившегося на детской площадке в г. Мегионе, упали металлические футбольные ворота. Ребенок получил травму и был госпитализирован в больницу, где ему своевременно оказана медицинская помощь», – передают в источнике.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. В рамках разбирательства будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и безопасность объектов спортивно-игровой инфраструктуры.

Кроме того, прокуроры получили указание провести дополнительные надзорные мероприятия по проверке состояния детского и спортивного оборудования.