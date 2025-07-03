Российская компания представила лазерную ловушку для комаров

На платформе коллективного финансирования Indiegogo набирает популярность инновационное устройство, предназначенное для бесконтактной и экологичной борьбы с комарами. Разработка сочетает технологии искусственного интеллекта, LiDAR-сканирования и лазерной нейтрализации насекомых без использования химикатов и запахов, пишет Газета.Ru.

Система, вдохновлённая принципами противовоздушной обороны, сканирует окружающее пространство при помощи встроенного LiDAR-датчика, анализируя траектории движения и особенности объекта. Далее в работу вступает алгоритм ИИ, который оценивает параметры: размер, частоту взмахов крыльев и даже пол насекомого — ведь, как известно, кусаются только самки комаров. Если цель соответствует профилю, на неё наводится слабый лазерный импульс, достаточный для нейтрализации.

Представители команды отмечают, что массовое производство стартует не раньше конца 2026 года. Ранние покупатели получат комплекс по цене примерно в 47 тысяч рублей.