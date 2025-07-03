​В Югре продолжается тушение лесных пожаров на площади свыше 190 гектаров

По состоянию на 3 июля в Ханты-Мансийском автономном округе проводятся работы по ликвидации лесных пожаров. Всего специалисты тушили 20 возгораний, из которых девять ликвидированы, четыре локализованы, семь остаются активными на общей площади 190,3 гектара.

Как сообщил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов, к тушению привлечены 232 человека. Основной причиной возгораний стали грозы. В настоящий момент специалисты также проверяют три новых термических точки.

Для воздушного патрулирования задействованы 14 самолётов и 7 вертолётов.

Жителей региона просят быть бдительными. В случае обнаружения возгорания следует немедленно сообщить об этом по следующим телефонам: