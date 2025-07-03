​Программа «Арктический гектар» официально действует в двух районах Югры

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на законодательном уровне закреплено действие программы «Арктический гектар». Соответствующий закон принят в отношении Белоярского и Берёзовского муниципальных районов, которые включены в состав Арктической зоны Российской Федерации.

Программа позволяет гражданам бесплатно получить в пользование земельный участок площадью до одного гектара, при коллективной подаче – до десяти гектаров. Землю можно использовать для строительства жилья, ведения сельского хозяйства, развития бизнеса или создания туристических проектов. Через 4,5 года участок можно будет оформить в собственность, если соблюдено главное условие – его освоение.

Председатель Думы Югры Борис Хохряков подчеркнул, что региональный закон разработан в целях реализации прав граждан на участие в федеральной программе, направленной на развитие Севера и повышение качества жизни в Арктической зоне.

Принятый документ определяет перечень территорий, в границах которых возможно получение земли в безвозмездное пользование на срок до 5 лет. Земли предоставляются из числа находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Программа «Арктический гектар» действует с 2021 года и аналогична «Дальневосточному гектару». Участниками могут стать не только граждане России, но и иностранцы – участники Госпрограммы по переселению соотечественников.