​В Югре назначен Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов

На 47-м заседании Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утверждена кандидатура на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов. Им стала директор этнографического музея «Торум Маа» Людмила Алферова.

Как отметил губернатор Югры Руслан Кухарук, ранее вопросы поддержки коренных народов находились в ведении различных структур. Теперь в округе появилось ответственное лицо, которое сможет точечно защищать законные права и интересы представителей коренных народов, а также эффективно доносить до них решения, принимаемые на региональном уровне.

«Полностью поддерживаю выбор депутатов. Людмила Александровна – человек с глубоким пониманием темы, на протяжении многих лет посвящавшая себя работе по сохранению культуры коренных народов. Уверен, ее опыт и принципиальность станут надежной основой для совместной эффективной работы», – написал глава региона в соцсетях.

Назначение Уполномоченного призвано усилить институциональную защиту прав коренных малочисленных народов Севера, традиционно проживающих на территории Югры, и обеспечить более скоординированный подход к решению их проблем.