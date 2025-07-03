Роспотребнадзор ХМАО прокомментировал ситуацию с туляремией

Ряд СМИ сообщили, что в ХМАО ввели обязательную вакцинацию от туляремии. Однако эта информация оказалась фейком. Об этом рассказали в окружном управлении Роспотребнадзора.

«Перечень прививок по эпидемическим показаниям, актуальным для ХМАО, утвержден почти год назад постановлением главного государственного санитарного врача по ХМАО от 19.07.2024 № 5 «О прививках по эпидемическим показаниям в ХМАО». Помимо иммунизации против туляремии Перечень прививок по эпидемическим показаниям предусматривает вакцинацию и ревакцинацию против ряда других инфекций: клещевой энцефалит, вирусный гепатит А, ротавирусной инфекции, кори, менингококковой инфекции и прочее», ‒ уточнили в ведомстве.

Таким образом, вакцинация от туляремии обязательна только для определенных профессиональных групп (например, занятых в лесных и полевых работах, лабораторных исследованиях, обработке меха), а также для жителей территорий, где выявлены природные очаги инфекции.

Перед самой вакцинацией обязательно проводится кожно-аллергическая проба с тулярином. Прививка вводится не ранее чем через два дня после нее. Иммунитет формируется спустя 20-30 дней и сохраняется до пяти лет. В случае, если человек остается в группе риска, предусмотрена ревакцинация.

Таким образом, речь идет не об экстренной массовой кампании, а о плановой иммунизации отдельных категорий населения.