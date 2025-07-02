​Бизнес Югры увеличил просроченные долги перед банками на 20%

Просроченная задолженность частных компаний и индивидуальных предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе достигла 2,3 млрд рублей, увеличившись за год на 20%. Это самый низкий прирост среди всех регионов УрФО. Такие данные приводит коллекторское агентство «Долговой Консультант», пишет «РБК-Тюмень».

Несмотря на то, что темпы роста просроченной задолженности в Югре меньше, чем в близлежащих регионах, в абсолютном выражении объем долга предпринимателей в ХМАО — один из самых высоких в Уральском федеральном округе. Для сравнения: в Челябинской области при приросте в 38% объем просрочек составил 2,2 млрд рублей, в Свердловской — 3 млрд при росте 40%. В ЯНАО просроченные обязательства ИП достигли 1,1 млрд рублей (+51%), в Тюменской области — 1,6 млрд рублей (+61%, самый высокий темп роста в округе), в Курганской — 548 млн рублей (+50%).

Генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов объясняет ситуацию снижением спроса на непродовольственные товары и услуги, ростом процентных ставок и снижением рентабельности малого бизнеса.

«Рост просроченной задолженности был закономерен, но темпы роста неплатежей выглядят агрессивными и приняли массовый характер. В ряде регионов всего за 12 месяцев накопленный объем неплатежей увеличился в три и более раза, тогда как сам портфель увеличился менее чем на 3%», — отметил эксперт.

По мнению Аксенова, в ближайшее время предпринимателям станет еще сложнее получать кредиты: банки начнут учитывать негативную динамику при принятии решений и чаще отказывать заемщикам. Вслед за этим ожидается рост числа банкротств среди индивидуальных предпринимателей.