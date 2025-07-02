​В Ханты-Мансийске состоялся фестиваль лучших выпускников Югры

Региональный фестиваль «Это юность моя» собрал в Ханты-Мансийске 500 лучших выпускников Югры. Как отметил губернатор Руслан Кухарук, это триумф интеллекта, упорства и веры в собственные силы — праздник, знаменующий начало нового этапа в жизни.

Глава региона поздравил выпускников с окончанием школы и вручил сертификаты на 100 000 и 200 000 рублей тем, кто набрал максимальные баллы по результатам ЕГЭ. Также благодарственными письмами губернатора были отмечены активисты движения «Движение первых».

«Это не просто премия, а инвестиция в будущее. Сейчас перед ребятами стоит ответственная миссия — получить высшее образование и состояться в профессии. Без сомнения, их потенциал, знания и целеустремлённость станут надёжной опорой для процветания Югры», — подчеркнул Кухарук.

Губернатор пожелал выпускникам не бояться амбициозных целей и напомнил, что регион всегда готов поддержать их на пути к успеху.