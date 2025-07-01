В Югре обновили условия, на которых семьи могут претендовать на субсидии по оплате ЖКУ

С 1 июля 2025 года в Югре вступил в силу обновлённый размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг. Изменения были утверждены правительством автономного округа в связи с ростом тарифов, цен и нормативов потребления ЖКУ.

Региональный стандарт стоимости ЖКУ используется при определении права граждан на получение субсидии — меры социальной поддержки, позволяющей частично компенсировать затраты на оплату коммунальных услуг. Согласно действующему порядку, право на субсидию возникает у граждан в том случае, если расходы на оплату ЖКУ превышают максимально допустимую долю от совокупного дохода семьи.

Максимально допустимая доля рассчитывается в зависимости от среднемесячного дохода на одного члена семьи:

если среднедушевой доход составляет менее 0,5 прожиточного минимума, установленного в Югре, допустимая доля — 0% ;

; от 0,5 до 1,0 прожиточного минимума — 5% ;

; от 1,0 до 1,5 прожиточного минимума — 10% ;

; свыше 1,5 прожиточного минимума — 15%.

Несмотря на доступность этой меры, многие жители Югры по-прежнему не пользуются возможностью получения субсидии, опасаясь сложностей с оформлением. Однако, как подчёркивают администрация Сургута, процедура становится всё более простой и доступной. Подать заявление можно одним из следующих способов:

в филиале Многофункционального центра Югры (МФЦ) в Сургуте;

через портал «Госуслуги» в электронном виде;

в отделе социального обеспечения и назначения мер соцподдержки КУ «Агентство социального благополучия населения» по адресу: г. Сургут, ул. Лермонтова, 3/1;

на официальном сайте учреждения: https://asbnhmao.ru.

Власти подчеркивают, что оформление субсидии — это действенный инструмент, позволяющий сократить нагрузку на семейный бюджет в условиях повышения тарифов.