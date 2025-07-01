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  • На фоне индексации ЖКУ окружные власти обновили критерии, по которым семьи могут получить субсидии на коммуналку

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  • В Ханты-Мансийске начал работу первый в Югре Центр активного долголетия

    В Ханты-Мансийске начал работу первый в Югре Центр активного долголетия

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На фоне индексации ЖКУ окружные власти обновили критерии, по которым семьи могут получить субсидии на коммуналку

В Югре обновили условия, на которых семьи могут претендовать на субсидии по оплате ЖКУ

На фоне индексации ЖКУ окружные власти обновили критерии, по которым семьи могут получить субсидии на коммуналку
Фото freepik.com

С 1 июля 2025 года в Югре вступил в силу обновлённый размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг. Изменения были утверждены правительством автономного округа в связи с ростом тарифов, цен и нормативов потребления ЖКУ.

Региональный стандарт стоимости ЖКУ используется при определении права граждан на получение субсидии — меры социальной поддержки, позволяющей частично компенсировать затраты на оплату коммунальных услуг. Согласно действующему порядку, право на субсидию возникает у граждан в том случае, если расходы на оплату ЖКУ превышают максимально допустимую долю от совокупного дохода семьи.

Максимально допустимая доля рассчитывается в зависимости от среднемесячного дохода на одного члена семьи:

  • если среднедушевой доход составляет менее 0,5 прожиточного минимума, установленного в Югре, допустимая доля — 0%;
  • от 0,5 до 1,0 прожиточного минимума — 5%;
  • от 1,0 до 1,5 прожиточного минимума — 10%;
  • свыше 1,5 прожиточного минимума — 15%.

Несмотря на доступность этой меры, многие жители Югры по-прежнему не пользуются возможностью получения субсидии, опасаясь сложностей с оформлением. Однако, как подчёркивают администрация Сургута, процедура становится всё более простой и доступной. Подать заявление можно одним из следующих способов:

  • в филиале Многофункционального центра Югры (МФЦ) в Сургуте;
  • через портал «Госуслуги» в электронном виде;
  • в отделе социального обеспечения и назначения мер соцподдержки КУ «Агентство социального благополучия населения» по адресу: г. Сургут, ул. Лермонтова, 3/1;
  • на официальном сайте учреждения: https://asbnhmao.ru.

Власти подчеркивают, что оформление субсидии — это действенный инструмент, позволяющий сократить нагрузку на семейный бюджет в условиях повышения тарифов.


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Сегодня в 15:47, просмотров: 79, комментариев: 0
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