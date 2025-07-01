В Югре реализуются масштабные проекты по обращению с отходами

Под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука состоялось заседание межведомственной рабочей группы, посвященное вопросам обращения с отходами производства и потребления. Основной темой обсуждения стал ход выполнения Дорожной карты по реализации инвестиционных проектов в сфере твердых коммунальных отходов (ТКО).

«В Югре план по реализации четырех инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами принят 28 декабря 2024 года и включает ежемесячные этапы по созданию объектов обращения с отходами. Для нас это крайне важная задача», — заявил губернатор.

В ходе заседания напомнили, что на территории округа в 2027-2028 годах планируется строительство четырех крупных полигонов ТКО — в Октябрьском, Ханты-Мансийском, Нижневартовском и Сургутском районах. Проекты реализуются в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие» и регионального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Объекты создаются на основе концессионных соглашений с инвесторами при активном привлечении внебюджетного финансирования. Такой подход, как отметили участники заседания, позволяет не только оптимизировать бюджетную нагрузку, но и вовлекать бизнес в решение актуальных экологических задач региона.

Дополнительно по поручению губернатора в Югре будут обустроены 129 контейнерных площадок на территории садово-огороднических некоммерческих товариществ (СОНТ). Ранее муниципалитеты совместно с региональным оператором по обращению с ТКО провели мониторинг существующей инфраструктуры, чтобы определить, какие объекты не соответствуют установленным нормативам.

«Реализуемые меры направлены на улучшение экологической обстановки и повышение качества жизни в Югре. Беру под личный контроль вопросы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и поручаю главам муниципальных образований обеспечить строгий надзор за этим направлением», — заявил губернатор.