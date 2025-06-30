​Сергей Афанасьев покидает пост замгубернатора ХМАО по экономике

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа по экономике Сергей Афанасьев подал в отставку. В беседе с изданием Ura.Ru чиновник подтвердил, что уходит по собственному желанию и поблагодарил команду за совместную работу. «Я благодарен губернатору и его команде за целый год совместной работы, но пора двигаться дальше и покорять новые горизонты», — прокомментировал Афанасьев. Последним рабочим днём чиновника в должности станет 4 июля. О том, где он продолжит карьеру, бывший замгубернатора говорить не стал.

Назначение Афанасьева на пост заместителя губернатора по экономике состоялось в октябре 2024 года. До этого в течение двух лет он возглавлял Фонд развития Югры.

По одной из версий, озвученных изданием Muksun.fm, причиной отставки Афанасьева могло стать недовольство губернатора Руслана Кухарука работой заместителя в сфере развития опорных населенных пунктов в арктической зоне Югры. Глава региона высказывал претензии по этому поводу на заседании правительства в начале июня.

На момент публикации имя нового куратора экономики Югры не озвучено.