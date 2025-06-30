Югорчанам напомнили о новых условиях использования маткапитала на покупку и строительство жилья

С начала 2025 года 3 253 семьи в Югре использовали средства материнского капитала для улучшения жилищных условий, сообщили в региональном Отделении СФР.

«Использовать средства маткапитала на улучшение жилищных условий можно при достижении ребенком, в отношении которого возникло право на получение сертификата, трехлетнего возраста. Сразу после рождения малыша материнский капитал можно направить для погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), а также уплату первоначального взноса по ипотеке», − рассказали в отделении.

Напоминаем, что с помощью материнского капитала можно:

– приобрести жилье;

– построить и реконструировать жилой дом (дом блокированной застройки) с привлечением строительной организации или без;

– компенсировать затраты на строительство (реконструкцию) жилого объекта;

– погасить основной долг и проценты по ипотеке либо ранее предоставленный кредит на приобретение или строительство жилья;

– оплатить вступительный взнос (пай) в качестве участника жилищных, жилищно-строительных, жилищно-накопительных кооперативов.

Приобретаемое жилье обязательно должно быть пригодным для проживания и находиться на территории России. Маткапитал нельзя направить на ремонт – это не считается улучшением жилищных условий.

«С этого года при покупке дома или части дома, а также дома блокированной застройки, владельцам сертификата необходимо получить заключение о том, что жилье соответствует требованиям к жилому помещению. Такое заключение выдает межведомственная комиссия в администрации по месту нахождения жилого помещения. Оно действует в течение года со дня оформления. Отсутствие данного заключения будет являться основанием для отказа в перечислении средств материнского капитала», – рассказала управляющий Отделением СФР по ХМАО Ольга Галюк.

СФР также напоминает: средства маткапитала можно использовать только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания незаконны и пресекаются правоохранительными органами. Участие в них может быть расценено как соучастие в преступлении.