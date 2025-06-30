В Сургуте на одного жителя приходится всего 21 квадратный метр жилья

В Сургуте на одного жителя по состоянию на 2024 год приходилось 21,5 квадратных метров жилья – это пятое место в России с конца, указано в исследовании РИА Рейтинг. В Нижневартовске ситуация еще более сложная – там на одного человека приходилось 19,7 метров жилья, это третье место. Главными антилидерами стали Симферополь (Крым) и Кызыл (Тыва) с показателями 18,5 и 18,7 метров соответственно. Самыми обеспеченными жильем городами России стали Владикавказ, Краснодар и Калининград – у них на каждого человека приходится 39-40 квадратных метров квартир и домов.

При этом Сургут занял седьмое место в стране по увеличению объема вводимого жилья – в 2024 году в городе появилось на 72 процента больше новой жилплощади, чем было в 2023 году. Лидер по этому показателю – Мурманск, где за год нарастили ввод новых квартир и домов на 372 процента.

Если говорить о строительстве жилья на душу населения, то тут лидером является Краснодар – у него в 2024 году получилось ввести 2,3 квадратных метра на каждого человека. В топе находится Тюмень – столица области заняла пятое место с показателем 1,68 квадрата на человека. Ханты-Мансийск оказался на 22 месте в России (0,945 метра на человека), Сургут расположился на 33 месте (0,776), а Нижневартовск – на 96 месте (0,134).