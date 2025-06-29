Синоптики рассказали, как начнется июль в Югре

В Югре сохранится жаркая летняя погода, но не обойдется без осадков. Как сообщает окружной ЦГМС, будет переменная облачность и кратковременные дожди.

В понедельник, 30 июня, ночью – без существенных осадков, возможны туманы. Температура составит +13…+18°C. Дннм местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до +24…+29°C. Ветер восточных направлений до 12 м/с.

Во вторник, 1 июля, ожидается переменная облачность и грозы. Температура ночью поднимется до +14…+19°C, днем – до +25…+30°C. В северо-западных районах чуть прохладнее – до +20°C.

В среду, 2 июля, в округе по-прежнему жарко: ночью до +20°C, днем – до +31°C, на западе региона – не выше +24°C. Осадки возможны, но кратковременные.