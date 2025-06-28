​Центр зимних видов спорта имени Филипенко в Ханты-Мансийске ждет масштабная модернизация

В Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске пройдёт масштабная модернизация. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук по итогам выездного совещания на объекте. По его словам, центр является не только площадкой для подготовки спортсменов и проведения международных соревнований, но и одним из узнаваемых символов округа. Это, по мнению главы региона, накладывает особую ответственность за состояние объекта.

«Считаю, что это обязывает содержать объект на самом высоком уровне. Такое мнение разделяют и представители спортивного сообщества, болельщики, жители и гости окружной столицы», – подчеркнул Руслан Кухарук.

В соответствии с ранее принятыми решениями, уже в 2025 году начнётся обновление инфраструктуры центра. В частности, будет обустроена ливневая канализация, проведена замена дорожного полотна и ремонт основной лыжной трассы протяжённостью 3,3 километра. Также запланированы обновление входной группы, трибун, технических помещений и подтрибунных сооружений.

Отдельный элемент модернизации — строительство тёплой крытой стоянки для ратраков, которые обеспечивают подготовку трасс к соревнованиям и тренировкам.

По словам главы региона, комплекс работ затронет все ключевые объекты центра. При этом власти ориентируются не только на технические требования, но и на мнения профессионального сообщества: «При проведении работ ориентируемся на пожелания федераций спорта, представителей тренерского и судейского состава, учитываем мнение спортсменов и, конечно же, наших болельщиков».

В ходе совещания также было принято решение о разработке плана дальнейшей модернизации инфраструктуры спортивной подготовки центра. Этот документ должен стать основой для последовательного улучшения условий как для профессиональных спортсменов, так и для проведения соревнований самого высокого уровня.