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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    26 июня в 14:07
    1438 0
  • ​Мусорные горы на улице Глухова: в Сургуте образовалась несанкционированная свалка

    ​Мусорные горы на улице Глухова: в Сургуте образовалась несанкционированная свалка

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  • Руслан Кухарук анонсировал масштабную модернизацию главной биатлонной площадки Югры

    Руслан Кухарук анонсировал масштабную модернизацию главной биатлонной площадки Югры

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Руслан Кухарук анонсировал масштабную модернизацию главной биатлонной площадки Югры

​Центр зимних видов спорта имени Филипенко в Ханты-Мансийске ждет масштабная модернизация

Руслан Кухарук анонсировал масштабную модернизацию главной биатлонной площадки Югры
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске пройдёт масштабная модернизация. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук по итогам выездного совещания на объекте. По его словам, центр является не только площадкой для подготовки спортсменов и проведения международных соревнований, но и одним из узнаваемых символов округа. Это, по мнению главы региона, накладывает особую ответственность за состояние объекта.

«Считаю, что это обязывает содержать объект на самом высоком уровне. Такое мнение разделяют и представители спортивного сообщества, болельщики, жители и гости окружной столицы», – подчеркнул Руслан Кухарук.

В соответствии с ранее принятыми решениями, уже в 2025 году начнётся обновление инфраструктуры центра. В частности, будет обустроена ливневая канализация, проведена замена дорожного полотна и ремонт основной лыжной трассы протяжённостью 3,3 километра. Также запланированы обновление входной группы, трибун, технических помещений и подтрибунных сооружений.

Отдельный элемент модернизации — строительство тёплой крытой стоянки для ратраков, которые обеспечивают подготовку трасс к соревнованиям и тренировкам.

По словам главы региона, комплекс работ затронет все ключевые объекты центра. При этом власти ориентируются не только на технические требования, но и на мнения профессионального сообщества: «При проведении работ ориентируемся на пожелания федераций спорта, представителей тренерского и судейского состава, учитываем мнение спортсменов и, конечно же, наших болельщиков».

В ходе совещания также было принято решение о разработке плана дальнейшей модернизации инфраструктуры спортивной подготовки центра. Этот документ должен стать основой для последовательного улучшения условий как для профессиональных спортсменов, так и для проведения соревнований самого высокого уровня.


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Сегодня в 15:16, просмотров: 111, комментариев: 0
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