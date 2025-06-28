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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    26 июня в 14:07
    1438 0
  • ​Мусорные горы на улице Глухова: в Сургуте образовалась несанкционированная свалка

    ​Мусорные горы на улице Глухова: в Сургуте образовалась несанкционированная свалка

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    107 0
  • Руслан Кухарук анонсировал масштабную модернизацию главной биатлонной площадки Югры

    Руслан Кухарук анонсировал масштабную модернизацию главной биатлонной площадки Югры

    Сегодня в 15:16
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​В Югре прошел очередной международный IT-Форум – каковы его итоги

В Ханты-Мансийске завершился XVI Международный IT-Форум

​В Югре прошел очередной международный IT-Форум – каковы его итоги
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В столице Югры завершился XVI Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС. В этом году мероприятие объединило представителей более 45 государств, став крупнейшей цифровой площадкой для обмена идеями, заключения партнёрств и продвижения новых технологических решений. Главной темой форума стал запуск национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Открытие деловой программы ознаменовалось пленарной дискуссией «Мир, основанный на данных», где обсуждались ключевые вызовы и возможности цифровой эпохи. Участники говорили о важности совместных научно-исследовательских инициатив в рамках БРИКС и ШОС, о мерах по обеспечению устойчивости цифровой инфраструктуры и о международной кооперации в условиях новых вызовов глобального порядка.

С приветственными словами к делегатам обратились министр иностранных дел России Сергей Лавров и полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога. Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что форум остаётся важным элементом международного диалога, несмотря на внешнеполитическую обстановку, и что уже сегодня можно наблюдать результаты предыдущих встреч в виде реализуемых соглашений.

Одним из нововведений форума стало введение статуса «страна-партнёр IT-Форума». В 2025 году такой страной стала Республика Узбекистан. Это дало возможность более глубоко представить собственные достижения в сфере цифровой трансформации и наладить двусторонние связи.

На полях форума было подписано несколько ключевых соглашений: между правительством Югры и ПАО «МТС», с «Гонцом», а также с узбекскими компаниями — «Дирекцией Технопарка программных продуктов» и «УЗИНФОКОМ».

Одним из значимых мероприятий стала научно-практическая конференция «Пространственное социально-экономическое развитие территорий». В рамках этой дискуссионной площадки обсуждались технологии для формирования комфортной городской среды и повышения качества жизни.

Также Руслан Кухарук принял участие в рабочем совещании по цифровой трансформации в строительной и жилищно-коммунальной сферах. По его словам, цифровизация — это не просто тренд, а ключ к сокращению строительных сроков и повышению качества. Совещание проводилось совместно с Министерством строительства РФ.

Директор департамента цифрового развития Минстроя России Николай Парфентьев назвал цифровизацию «инструментом, который помогает найти баланс между доступностью, качеством и безопасностью жилья». Особое внимание уделялось применению беспилотных авиационных систем, которые в Югре уже активно тестируются: от мониторинга лесных пожаров до аэрофотосъёмки объектов строительства.

Заместитель директора департамента информационных технологий Югры Александр Шадрин отметил, что БАС открывают новые возможности в обследовании зданий и контроле строительных процессов. Также обсуждалось развитие региональной государственной информационной системы градостроительной деятельности и системы управления проектами в строительстве (ИСУП). Последняя уже охватывает 140 объектов, реализуемых в регионе с 2022 по 2027 годы, включая школы, больницы и спортивные учреждения.

Внимание было уделено и внедрению концепции «Умного города». В Югре планируется развитие цифровых решений для ЖКХ, транспорта, экологии и освещения, что должно повысить комфорт жителей и упростить взаимодействие с муниципальными службами.

Знаковым событием форума стало открытие международной конференции «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: видимые и скрытые эффекты». Здесь выступили более 100 экспертов из 45 стран мира. Руслан Кухарук напомнил об успешном многолетнем сотрудничестве с ЮНЕСКО в рамках программы «Информация для всех». Он подчеркнул, что в современном мире важно не только использовать технологии, но и осознавать их культурное и социальное воздействие.

С приветствием к участникам конференции обратился чрезвычайный и полномочный посол Республики Сьерра-Леоне в РФ Мохамед Йонгаво, заявив, что «информация — это свобода», а ответственное использование технологий — это путь к устойчивому развитию. Приветствие также зачитал представитель МИД России Фёдор Калайдов, подчеркнувший международную значимость форума.

На пленарном заседании «Информация и коммуникация: вызовы цифровой эпохи» обсуждались темы кибербезопасности, этики ИИ, развития креативной экономики и сохранения культурного наследия. Российская практика, в частности — кодекс этики ИИ, была названа одной из передовых.

IT-Форум стал не только местом для деловых встреч, но и площадкой для демонстрации передовых технологий. Он укрепил связи между регионами и странами-участниками, позволил обсудить вызовы цифрового будущего и наметить шаги к формированию устойчивой и безопасной цифровой среды.


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Сегодня в 15:11, просмотров: 126, комментариев: 0
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