Тысячи отличников и десятки стобалльников – Югра подвела итоги ЕГЭ

В Югре завершился основной период сдачи ЕГЭ. В этом году регион показал высокие результаты – 60 выпускников получили 100 баллов по одному из предметов. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.

«В копилке автономного округа 60 стобалльных результатов по химии, истории, литературе, русскому языку, физике, географии, биологии, информатике, английскому языку, математике. Два выпускника набрали максимальные баллы сразу по двум предметам: Кристина Зражевская из Гимназии города Нягань – 100 баллов по русскому языку и химии; Иван Жгилев из Югорского физико-математического лицея-интерната (Ханты-Мансийск) – 100 баллов по физике и информатике», – отметил губернатор.

Талантливую молодежь поддерживает и региональное правительство: каждый стобалльник получит вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Всего в этом году в Югре 2 377 человек получили высокие баллы по итогам экзаменов.