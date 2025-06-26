АО «Транснефть – Сибирь» очистили от мусора прилегающие к производственным объектам территории от Тюмени до Нового Уренгоя

Очистить от мусора и привести в порядок прилегающие к производственным объектам территории, городские улицы, лесные и парковые массивы вышли сотрудники подразделений АО «Транснефть – Сибирь» от Тюмени до Нового Уренгоя. Цель мероприятий – пропаганда бережного и ответственного отношения к природе.

Работники Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов приняли участие в мероприятии по озеленению общественных территорий. Экологическая акция посвящена 50-летию города Ноябрьска. Благодаря добровольцам предприятия улицы Шевченко и Киевскую украсили молодые деревья рябины.

Сотрудники Нижневартовского УМН совместно с администрацией Излучинского района (ХМАО-Югра) приняли участие в мероприятии, посвящённом памяти героев Великой Отечественной войны, в рамках которого был заложен «Сад памяти». Акция проходила вблизи п. Излучинск, где на площади 2 га волонтеры высадили 4 тыс. саженцев кедра и сосны. Хвойные деревья имеют важнейшее значение в сохранении уникальных природных ландшафтов Сибири, флоры и фауны региона. Их присутствие делает природу живой и дарит человеку вдохновение и здоровье.

В Уренгойском филиале волонтеры помогли очистить от мусора территорию общего пользования в рамках городского субботника. Весь собранный мусор был оперативно вывезен с территорий и направлен на переработку и утилизацию.

АО «Транснефть – Сибирь» поддерживает мероприятия по сохранению, восстановлению окружающей среды, участвует в просветительских проектах, в рамках благотворительной программы выделяет финансовые средства общественным экологическим организациям и волонтерским движениям.