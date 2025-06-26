​В Югре стартует всероссийский конкурс НТИ «Аэрологистика 2.0»

С 1 июля 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе запускается конкурс Национальной технологической инициативы (НТИ) Up Great «Аэрологистика 2.0», направленный на развитие грузовой беспилотной авиации для доставки товаров в отдалённые районы северных регионов России. Соответствующее соглашение между правительством Югры и Фондом поддержки проектов НТИ уже подписано, сообщают «Ведомости».

Цель конкурса — разработка беспилотной системы доставки, способной функционировать в условиях сурового климата, перебоев связи и отсутствия наземной инфраструктуры. Как отметил генеральный директор фонда Вадим Медведев, участникам предстоит создать автоматизированную инфраструктуру и надежные дроны, которые смогут работать даже при сбоях спутниковой навигации.

Основные параметры конкурса:

Дроны должны перевозить грузы весом от 3 до 60 кг;

Маршруты — вдоль рек Обь и Иртыш, протяжённостью от 15 до 50 км;

Грузы: продовольствие, техника, оборудование и товары первой необходимости;

Призовой фонд — 270 млн рублей;

Конкурс будет проходить в четыре этапа.

По словам заместителя губернатора Югры Павла Ципорина, регион не только примет участие в проведении конкурса, но и готов обсуждать создание инфраструктуры для беспилотных перевозок, включая посадочные площадки в Арктической зоне.

«Конкурс позволит нам протестировать и внедрить современные решения для беспилотной доставки в условиях ограниченного навигационного сигнала, сильных ветров и больших расстояний. Это особенно актуально для труднодоступных территорий Югры и соседних северных субъектов», — подчеркнул Ципорин.