Аналитики рассказал, куда поедут жители Югры и сколько готовы потратить на отдых

Жители ХМАО этим летом мечтают о море, горах и велопрогулках, но пока большинство только выбирают, куда отправиться. По данным исследования hh.ru и сервиса «Островок», 68% опрошенных из Югры еще не определились с датами и маршрутом. А 13% признались, что в отпуск в этом году вообще не собираются.

Самыми популярными месяцами для отдыха остаются июль (61%) и август (52%). Также немало желающих отдохнуть уже в июне − об этом сообщили 35% респондентов.

При этом лидерами среди российских направлений стали Краснодарский край, Санкт-Петербург, Алтай и Москва. Среди зарубежных − Таиланд, Китай, Вьетнам, Турция и Абхазия.

Каждый второй югорчанин мечтает о пляже − 58% выбирают именно такой формат отдыха. 55% − хотят активных приключений: походов, туров по горам, велопрогулок. На третьем месте − спа-курорты и санатории (35%). Популярны также экскурсионные поездки и дачный отдых (по 26%).

По уровню трат на отпуск жители ХМАО распределились так: