Югорчане смогут принять участие во всероссийской ярмарке «Работа России. Время возможностей»

27 июня в 10:00 во всех муниципальных образованиях Югры стартует федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие объединит соискателей и работодателей, став эффективной площадкой для поиска работы, подбора кадров и профессионального развития.

Ярмарка будет проходить одновременно во всех территориальных центрах занятости населения 18 муниципалитетов округа. Актуальная информация о площадках доступна на интерактивном портале Департамента труда и занятости Югры: job.admhmao.ru.

Что ждет участников ярмарки:

более 1900 вакансий от более 220 работодателей, включая предприятия нефтегазовой отрасли, транспорта, ЖКХ, полиции и бюджетной сферы;

возможность личного общения с представителями компаний и получения предложений о работе;

помощь в составлении резюме и выборе направлений для переобучения;

карьерные консультации и поддержка в планировании профессионального пути от специалистов центров занятости и независимых экспертов;

Фестиваль профессий: мастер-классы, экскурсии по мастерским, круглые столы, встречи с представителями образовательных организаций округа.

Особое внимание в этом году будет уделено молодёжи, выпускникам, а также людям, желающим сменить профессию или повысить квалификацию.

Также на площадках ярмарки свою работу развернут просветительские точки партии «Единая Россия»: активисты окажут помощь в поиске курсов, составлении резюме и выборе направления профессионального роста.

Ярмарка «Работа России. Время возможностей» проводится по всей стране с 2023 года и с каждым годом привлекает всё больше участников. В Югре мероприятие уже подтвердило свою эффективность — региональный этап, прошедший 18 апреля, собрал тысячи соискателей и сотни работодателей.