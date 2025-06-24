В Югре стали чаще пропадать люди

С начала года в Югре пропали 52 человека, из них 41 человек был найден живым, трое − погибшими. Судьба еще четырех пока неизвестна. Об этом «Вестнику» рассказали в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

В целом, волонтерам стали на 13% чаще приходить заявки о помощи в поиске людей.

«12 заявок на поиск несовершеннолетних, 27 – на взрослых и 13 на поиск пожилых людей. 86% - заявки на поиск пропавших в городской среде, а 14% − в природной. И в этом есть логика – основную часть заявок на поиск пропавших людей в природной среде мы ждем с июля по октябрь, – сообщили в «ЛизаАлерт».

В прошлом году таких заявок было 45, тогда удалось спасти 32 человека, двое погибли, один до сих пор не найден.

За 15 лет работы «ЛизаАлерт» в Югре поступило 790 обращений. Спасти удалось 509 человек, 108 − были найдены погибшими.

В статистику включают и ложные вызовы, а также обращения по случаям многолетней давности − такие заявки не всегда можно отработать.