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  • В Сургуте 29 июня частично перекроют Университетскую из-за проведения Дня молодежи

    В Сургуте 29 июня частично перекроют Университетскую из-за проведения Дня молодежи

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  • В Нижневартовске лихач проехал на красный и влетел в иномарку

    В Нижневартовске лихач проехал на красный и влетел в иномарку

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Югра готова к открытию очередного IT-форума. В центре повестки — искусственный интеллект

В Югре вот-вот начнется XVI международный IT-форум

Югра готова к открытию очередного IT-форума. В центре повестки — искусственный интеллект
Фото informugra.ru

С 25 по 27 июня 2025 года в Ханты-Мансийске состоится XVI Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС. Как сообщают организаторы, несмотря на санкционное давление, форум сохранит широкую международную повестку: участие подтвердили представители более 30 стран и свыше 50 российских регионов, включая дипломатов, чиновников, IT-экспертов, ученых и бизнесменов из государств БРИКС, ШОС, СНГ, Африки и Латинской Америки.

Ключевой темой форума станет искусственный интеллект и его применение в различных сферах. Также участники обсудят реализацию нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», вопросы технологического суверенитета, цифровой трансформации отраслей экономики, импортонезависимости, кибербезопасности и подготовки кадров.

Миссия форума — определить перспективные направления сотрудничества российских регионов и стран-участниц БРИКС и ШОС в условиях цифровых изменений и вызовов.

В рамках деловой программы запланировано более 50 мероприятий — стратегические сессии, круглые столы и панельные дискуссии при участии федеральных министерств и ведомств. Традиционно пройдет Международная конференция ЮНЕСКО «Информация и коммуникация в цифровую эпоху», а также Профориентационный форум «Юниор IT – шаг к новым возможностям» для детей и молодежи, включающий около 40 мероприятий.

Спецпроект форума 2025 года — битва нейросетей. Передовые модели искусственного интеллекта от крупнейших разработчиков сразятся в реальном времени в решении аналитических, творческих и прикладных задач.

Впервые состоятся международные соревнования по гонкам дронов и фиджитал-спорту за Кубок Международного IT-Форума.

Гостей форума ждет также культурная программа, включающая знакомство с традициями и укладом жизни коренных народов Севера.

Организатором форума выступает правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. IT-Форум проводится с 2008 года и является одной из ведущих площадок по обмену передовыми IT-практиками между регионами России и странами БРИКС и ШОС.


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Сегодня в 11:07, просмотров: 55, комментариев: 0
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