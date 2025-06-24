Работодатели Югры этим летом активно ищут продавцов и курьеров

Продавцы-консультанты и продавцы-кассиры остаются самыми востребованными работниками в Югре этим летом. За последний месяц работодатели открыли 858 вакансий по этим специальностям. На втором месте – курьеры (533 вакансии), на третьем – менеджеры по продажам и по работе с клиентами (448). Об этом siapress.ru сообщили аналитики hh.ru.

«Год назад топ-три самых массовых профессий был иным. Наиболее востребованной также была профессия продавца-консультанта и продавца-кассира, но вторую позицию занимали менеджеры по продажам и работе с клиентами. Замыкали топ-три специальностей в 2024 году водители, которые в этом году переместились на четвертую строку», – передают в источнике.

Также в топ наиболее востребованных специалистов в регионе входят машинисты, разнорабочие, повара, пекари, слесари, сантехники и операторы call-центра. Меньше всего за последний месяц в Югре искали аналитиков, специалистов по сертификации, методистов, менеджеров продукта и оценщиков – по каждой из этих профессий размещено от двух до пяти вакансий.