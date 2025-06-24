В Югре начали перерабатывать пластик и шины по новой экологичной технологии

В Нефтеюганском районе начал работу завод по переработке пластиковых отходов, автомобильных шин и других углеводородсодержащих материалов. Это первое предприятие в Югре, использующее экологичную технологию низкотемпературного пиролиза, сообщили в телеграм-канале «Югра. Официально».

«Так, при нагревании материал разлагается на газы и жидкие углеводороды, не выбрасывая углекислый газ в атмосферу. Такая технология позволит производить до 1 850 тонн дизельного топлива и увеличить объемы переработки в 7 раз – до 720 тонн отходов в год», – передают в источнике.

Проект реализован при поддержке департамента промышленности ХМАО и Фонда развития Югры.