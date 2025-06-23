В Роспотребнадзоре Югры напомнили, как защититься от клещей

В Югре наблюдается снижение активности клещей. За последнюю неделю зафиксировано 878 случаев присасывания, что на 14,6% меньше, чем на предыдущей неделе. При этом доля детей среди пострадавших составила 14,05%, рассказали Роспотребнадзоре региона.

Чаще всего югорчане подвергались нападениям клещей на дачах и садовых участках (36,4%), в лесу (29,7%) и в черте городов и поселков (18,5%).

Всего с начала сезона активности клещей за медицинской помощью уже обратились 4 164 человека из 22 муниципалитетов. Наибольшее количество укусов зарегистрировали в Пыть-Яхе, а также в Октябрьском и Ханты-Мансийском районах.

На фоне снижения числа укусов в регионе продолжается кампания по вакцинации против клещевого энцефалита. Как сообщает Роспотребнадзор, на настоящий момент прививку сделали почти 110 тысяч жителей, включая более 40 тысяч детей и свыше 23 тысяч представителей профессий, связанных с риском заражения. План вакцинации выполнен на 63,4%.

Стоит отметить, что только 20,1% обратившихся за помощью были привиты от клещевого энцефалита, а среди пострадавших детей этот показатель составляет 34,7%. Большинству пострадавших была показана экстренная профилактика, и 92,2% из них получили противоклещевой иммуноглобулин.

Роспотребнадзор напомнил, как избежать укусов клещей и связанных с ними заболеваний. Вот несколько простых правил, которые помогут защитить себя и своих близких:

Правильная одежда:

1. Отправляясь в лес или на дачу, одевайтесь так, чтобы максимально затруднить проникновение клещей под одежду.

2. Заправляйте рубашку в брюки, а брюки в сапоги или носки.

3. Застегивайте воротник и надевайте головной убор, закрывающий волосы и уши.

Регулярные осмотры:

Каждые полчаса проводите само- и взаимоосмотры верхней одежды и открытых участков тела на наличие клещей.

Защитные средства:

1. Обрабатывайте открытые участки тела и верхнюю одежду специальными кремами и спреями.

2. При выборе средств внимательно читайте инструкцию и обращайте внимание на состав.

Типы средств защиты от клещей:

1. Репелленты: Отпугивают клещей. Наносите на одежду и открытые участки тела круговыми полосами вокруг коленей, щиколоток и груди. Активное вещество - диэтилтолуамид.

2. Акарицидные средства: Убивают клещей. Предназначены только для обработки одежды. Не наносить на кожу! Активное вещество оказывает нервно-паралитическое действие на клещей. Защита сохраняется до 14 суток.

3. Инсекто-репелленты: Комбинированные препараты, убивающие и отпугивающие клещей, а также защищающие от других кровососущих насекомых.

Важно:

Дождь, ветер, жара и пот сокращают время действия любых защитных средств.

При обнаружении клеща необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью для его удаления и проведения необходимых анализов.

Самым надежным способом защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация, сообщает Роспотребнадзор. Прививку можно сделать бесплатно и круглогодично в поликлинике по месту прикрепления.

Начать вакцинацию рекомендуется не позднее, чем за две недели до планируемой поездки на природу, дачу или в сельскую местность.

Что делать, если клещ все-таки укусил?

1. Аккуратно захватите клеща как можно ближе к его ротовому аппарату пальцами, обернутыми чистым носовым платком. Держа строго перпендикулярно коже, поворачивайте тело клеща вокруг оси. Важно не оторвать хоботок клеща, который может остаться в ранке.

2. Обработайте место укуса любым дезинфицирующим средством (70% спирт, 5% йод, одеколон).

3. Тщательно вымойте руки с мылом или продезинфицируйте их.

После удаления клеща необходимо незамедлительно обратиться в больницу для получения:

1. Антибиотиков: для профилактики бактериальных клещевых инфекций.

2. Гамма-глобулина: для профилактики клещевого вирусного энцефалита (если вы не привиты).