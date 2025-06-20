​Компании ХМАО испытывают дефицит квалифицированных ИТ-специалистов

На рынке информационных технологий в Ханты-Мансийском автономном округе наблюдается серьёзный дисбаланс между ожиданиями работодателей и уровнем подготовки соискателей. Об этом свидетельствуют данные платформы hh.ru.

По статистике, на одну ИТ-вакансию в регионе приходится 22,1 активное резюме. Несмотря на кажущееся изобилие кандидатов, работодатели по-прежнему с трудом закрывают такие вакансии.

По словам генерального директора hh.ru Дмитрия Сергиенкова, причиной этого является непрозрачность информации о реальных навыках соискателей и распространённые стереотипы о профессии. Особенно острая проблема — разрыв между амбициями соискателей и их реальными компетенциями.

«Рынок труда — один из самых неэффективных рынков, в том числе из-за непрозрачности информации о реальных навыках кандидатов и большого распространения стереотипов. В сфере ИТ общая неэффективность рынка усугубляется тем, что в этой отрасли хочет работать огромное количество людей, чьи навыки часто не соответствуют ожиданиям работодателей. 93% работодателей, согласно данным нашего опроса, в большей или в меньшей степени недовольны компетенциями соискателей и ощущают нехватку навыков», — отметил эксперт.