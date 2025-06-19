​Югра и «Газпром-Медиа Холдинг» договорились о развитии креативной индустрии в регионе

На полях Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между генеральным директором «Газпром-Медиа Холдинга» Александром Жаровым и губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Русланом Кухаруком. Документ предусматривает совместную работу по развитию креативного кластера в регионе и стимулированию кинопроизводства.

«Наше сотрудничество обусловлено искренней любовью Югры к кино, которую мы как крупнейший медиахолдинг России, безусловно, разделяем. Кроме того, системная работа руководства региона по развитию киноиндустрии только укрепляет наш интерес к сотрудничеству. Искренне убеждён, что подписанное сегодня соглашение выведет совместную работу по созданию качественных кинопродуктов на новый уровень», — отметил Александр Жаров.

Согласно соглашению, стороны намерены создавать условия для привлечения в округ отечественных и международных съёмочных команд, а также развивать кадровый потенциал региона в сфере креативных индустрий — медиа, кино и телевидения. Особое внимание будет уделено молодёжи, как ключевому ресурсу в формировании креативной экономики региона.

Руслан Кухарук подчеркнул, что соглашение отражает не только стратегические цели региона в области информационной политики и культурного развития, но и подтверждает уже сложившееся сотрудничество с медиахолдингом.

«Уже можно сегодня говорить не только о работе в перспективе, но и о сложившихся взаимоотношениях — на примере последних двух кинофестивалей “Дух огня”, в оргкомитет которого по приглашению округа холдинг включился в статусе главного медиапартнёра. Все, что касается медиа-, кино- и телепроизводства представляет интерес для Югры, и прежде всего её молодёжи. Именно она — двигатель креативной экономики в регионах, стране», — отметил губернатор.

В рамках партнёрства планируется не только популяризация культурного потенциала региона, но и совместная работа по продвижению образовательных, спортивных и экономических инициатив. Соглашение нацелено на долгосрочное сотрудничество и укрепление имиджа Югры как точки притяжения творческих и медийных проектов.