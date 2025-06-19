На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло ДТП – есть погибшие и пострадавшие

Накануне, 18 июня, на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 28-летний водитель «Mitsubishi» выехал на встречку и столкнулся с грузовиком «Scania». Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«18 июня около 14:01 на 806 км автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, 28-летний водитель «Mitsubishi», по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «SCANIA», под управлением 43-летнего мужчины», – передают в источнике.

В результате аварии водитель и 49-летняя пассажирка «Mitsubishi» скончалась в карете скорой помощи. Три других пассажира этого же авто получили травмы.

За сутки на дорогах Югры зарегистрировали два ДТП – два человека погибли, пять пострадали.