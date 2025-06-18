В Урае хозяйку заставили вывезти 86 кроликов из квартиры

В Урае женщина устроила настоящий кроличий приют прямо в своей квартире. Однако это стало настоящим испытанием для ее соседей − в подъезде стоял неприятный запах, а коридоры захламлялись мешками с овощами и отходами. В итоге они не выдержали и обратились в администрацию. Та, в свою очередь, − в суд. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по ХМАО.

«Городской суд Урая обязал гражданку Т. убрать всех кроликов и освободить жилые помещения, которые она заняла самовольно. <…> Должница длительное время не исполнила требования исполнительного документа, судебные приставы неоднократно выходили по адресу, указанному в исполнительном документе, но дверь в квартиру никто не открывал. По словам соседей, хозяйка квартиры в ней не проживала, а приходила для того, чтобы покормить кроликов», − говорится в сообщении.

В итоге женщину оштрафовали, трижды привлекли к ответственности, но и это не помогло − хозяйка утверждала, что ей просто некуда девать кроликов.

Вывезти животных получилось только при помощи администрации, ветеринаров и приставов. Более 80 ушастых погрузили в клетки и временно передали на хранение предпринимателю. Такой расклад хозяйке не понравился, и буквально в тот же день она срочно нашла ферму, где согласились принять кроликов.

Теперь все животные живут в крестьянско-фермерском хозяйстве, а исполнительное производство официально завершено.