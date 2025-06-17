​Ханты-Мансийск принимает Азиатскую клубную Лигу чемпионов по шахматам 2025

С 17 по 26 июня в Ханты-Мансийске пройдут матчи Азиатской клубной Лиги чемпионов по шахматам 2025 (Asian Club Chess Champions League 2025). Международный турнир впервые проводится в России и открывает новую страницу в истории азиатских клубных шахмат. Столицу Югры вновь выбрали в качестве площадки мирового уровня — регион уже более двух десятилетий организует крупные соревнования, включая Олимпиады, Кубки мира и чемпионаты среди городов.

В турнире по круговой системе примут участие 10 команд, среди которых — три российские сборные: «Югорская шахматная академия», команда «Югра» и спортивный клуб «КПРФ» (Москва). Также заявлены команды из Индии, Китая, Ирана, Бангладеш и Узбекистана. Каждая команда состоит из шести человек: четырех основных игроков (мужчин и/или женщин), запасного и капитана. Призовой фонд соревнования — 13 миллионов рублей.

Как отметил Мердад Пахлеванзаде, международный арбитр и директор по мероприятиям Азиатской шахматной федерации, Лига чемпионов «играет ключевую роль в развитии шахмат на континенте», давая клубам возможность проявить себя и добиться выдающихся результатов. По его словам, турнир укрепляет не только спортивную составляющую, но и международные связи.

Азиатская шахматная федерация (ACF) объединяет 53 страны, включая Россию. Азия сегодня считается центром мировых шахмат: индиец Гукеш Доммараджу и китаянка Цзюй Вэньцзюнь владеют титулами чемпионов мира среди мужчин и женщин соответственно. Более половины первой десятки мужского рейтинга FIDE составляют гроссмейстеры из стран ACF, включая россиянина Яна Непомнящего.

Проведение Лиги в Ханты-Мансийске стало логичным продолжением развития шахмат в регионе. В 2024 году здесь состоялся Командный чемпионат азиатских городов, в котором участвовали 145 шахматистов из 11 стран. Тогда турнир также привлек внимание международного сообщества.

Организаторы ожидают, что предстоящие матчи станут настоящим праздником шахмат. Болельщики смогут следить за партиями сильнейших гроссмейстеров Азии в прямом эфире, а сам турнир послужит новым импульсом для развития шахматного движения в России и за её пределами.