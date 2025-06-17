26% сотрудников в Югре не верят в свою профпригодность

В Югре 26% сотрудников не уверены в своих профессиональных навыках и считают свои карьерные успехи скорее результатом удачи, чем личных усилий. Об этом говорится в исследовании hh.ru, которое было посвящено синдрому самозванца – психологическому состоянию, при котором человек не может признать собственные достижения заслуженными, объясняя успех удачей или заблуждением окружающих.

«Большинство опрошенных местных жителей (71%) считают себя компетентными специалистами, но лишь 16% не испытывают абсолютно никаких сомнений в своих навыках, тогда как 55% чуть менее уверены в себе. При этом заметная доля респондентов – 26% – сомневаются в своих компетенциях. Чаще всего это начинающие специалисты (56%) и работники среднего звена (48%), но и среди ведущих специалистов и топ-менеджеров такие тоже есть – 24% и 28% соответственно», – говорится в результатах опроса.

Наиболее подвержены синдрому самозванца молодые люди до 24 лет – среди них 52% ощущают неуверенность в себе. В возрастной группе от 25 до 34 лет таких 40%. С возрастом и опытом уровень тревожности снижается: у респондентов от 35 до 44 лет – 28%, от 45 до 55 – 17%, а среди тех, кто старше 55 лет – только 15%.

Синдром самозванца чаще всего проявляется в стрессовых рабочих ситуациях: при выполнении сложных задач (31%), публичных выступлениях (26%), похвале со стороны коллег (25%), когда кто-то просит совета (21%) или предлагает поделиться опытом (20%).