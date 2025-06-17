​Губернатор Югры встретился с победителями проекта «Лидеры изменений. Дети 2.0»

Губернатор Югры Руслан Кухарук провёл встречу с победителями проекта «Лидеры изменений Югры. Дети 2.0», которые в эти дни проходят стажировку в региональных органах власти. Встреча прошла в правительстве автономного округа и стала частью программы по подготовке молодёжного кадрового резерва.

«Наша встреча — это показатель того, что в Югре созданы все условия для развития молодёжи и региональных кадров. Сегодня мы постараемся познакомить вас с работой правительства и моими рабочими мероприятиями. Думаю, что подобные встречи помогут вам определиться с будущей профессией и присоединиться к нашей региональной управленческой команде», — отметил губернатор.

Проект реализуется в регионе ежегодно с 2023 года. Его цель — выявить и поддержать талантливых школьников, готовых в будущем взять на себя задачи по развитию региона. Участники стажируются в органах власти, знакомятся с принципами государственной службы, принимают участие в заседаниях и осваивают ключевые цифровые платформы управления.

В этом году победителями стали Богдан Ильенко, ученик 11 класса школы № 5 города Нефтеюганска, и Лейла Ахадова, учащаяся 10 класса школы посёлка Горноправдинска Ханты-Мансийского района.

Во время встречи участники рассказали о своих достижениях и планах. Богдан Ильенко поделился, что планирует поступать на направления «международные отношения» или «государственное и муниципальное управление».

«Сейчас можно подать документы в пять вузов, и я хотел бы поступить в Высшую школу экономики или РАНХиГС при Президенте России в Москве. Конечно, после обучения планирую вернуться в округ и применить полученные знания на благо Югры», — рассказал он.

Лейла Ахадова, в свою очередь, также планирует связать свою профессиональную деятельность с государственным управлением и сейчас активно готовится к сдаче ЕГЭ.

После встречи школьники приняли участие в еженедельном заседании правительства Югры. В рамках стажировки они также посетят Департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции, а также Центр управления изменениями и управленческий портал «Команда Югры».

Проект «Лидеры изменений. Дети 2.0» продолжает укреплять связь между молодёжью и государственным управлением региона, формируя у школьников интерес к служению обществу и развитию Югры.