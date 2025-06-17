Только в открытии «Самотлорских ночей» приняли участие более тысячи артистов

В Нижневартовске прошел очередной фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2025». Это одно из самых ожидаемых и знаковых событий в культурной жизни города, которое ежегодно собирает тысячи жителей и гостей со всей Югры. В этом году праздник совпал сразу с несколькими важными юбилейными датами и прошел с еще большим размахом.

Фестиваль открылся приветствием губернатора Югры Руслана Кухарука, который подчеркнул историческую значимость события: «Вот уже полвека фестиваль “Самотлорские ночи” громко звучит над югорской землей. Он стал символом силы духа первопроходцев и богатства культурного наследия региона. А в 2025 году мы отмечаем еще и юбилей Самотлорского месторождения – источника экономического развития и процветания Югры. Эти события неразрывно связаны. Пусть “Самотлорские ночи” остаются местом, где рождаются новые имена и таланты».

Церемония открытия стала самой масштабной за всю историю фестиваля — на сцену вышли более 1600 участников: артисты, музыканты, представители спортивных и молодежных организаций, школьники, студенты и активисты. Выступления сопровождались яркими световыми шоу, эффектами и театрализованными вставками, в которых переплетались сцены из трудовых будней нефтяников, история освоения Севера, воспоминания фронтовиков и современная жизнь Нижневартовска.

Глава города Дмитрий Кощенко отметил, что «Самотлорские ночи» объединяют не только поколения, но и разные грани жизни — искусство, труд, спорт: «Это не просто фестиваль. Это часть нашей идентичности, праздник всех, кто вкладывает душу и силы в развитие Нижневартовска. Сегодня мы отмечаем 80-летие Великой Победы, 60-летие открытия Самотлора, 95-летие округа и 50-летие самого фестиваля. Это наша гордость и наше будущее».

В течение трех дней фестиваль охватил всю набережную реки Обь и прилегающие территории. Более сотни мероприятий прошли на десятках площадок. Гостей ждали выставки декоративно-прикладного искусства, гастрономические ярмарки, уличные спектакли, арт-объекты, мастер-классы, детские анимационные программы и спортивные состязания. Одним из центральных событий стал праздник Дружбы народов, где представители разных этнических общин Югры представили свои традиции, костюмы, кухни и музыкальные номера.

Особое внимание было уделено уличному театру и экспериментальным формам искусства. Фестиваль «Небесные кулисы» вновь стал площадкой для необычных и запоминающихся спектаклей на открытом воздухе. Зрителей впечатлили акробатические номера, танцы с инструментами и сценки с болгарками, создающими яркие искры под музыку — символ соединения труда и творчества.

На главной концертной площадке выступили как местные, так и приглашенные коллективы со всей России. Хедлайнерами музыкальной программы стали Маргарита Суханкина (экс-солистка группы «Мираж») и Марина Девятова. Их выступления собрали тысячи слушателей. Маргарита Суханкина призналась, что для нее особенно важно выступать на таких фестивалях: «Мне приятно видеть столько молодежи. Знать, что мой голос и песни дают им энергию — это огромная радость. Сегодня, как никогда, важно вдохновлять друг друга».

Праздник традиционно проходит в период белых ночей, и даже поздним вечером на набережной было светло и оживленно. Атмосфера единства, радости и благодарности — вот что делает «Самотлорские ночи» особенными. Люди пели, танцевали, участвовали в играх и спортивных конкурсах, гуляли по празднично украшенному городу и делились воспоминаниями о том, как Нижневартовск и Югра менялись за последние десятилетия.

История «Самотлорских ночей» началась в 1975 году, и за 50 лет фестиваль не раз удостаивался наград: в 2018-м получил Гран-при Всероссийского конкурса событийного туризма, а в 2024-м стал победителем в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства» на премии RUSSIAN EVENT AWARDS.