Самосвал рухнул с домкрата и убил человека в Югре

На предприятии в Нижневартовском районе самосвал сорвался с домкрата и упал на рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в СК России по Югре.

«По версии следствия, один из числа работников организации Нижневартовского района, ответственный за безопасное производство работ и охрану труда членами бригады на территории производственной базы, не обеспечил контроль за ходом выполнения работ и соблюдением трудовой дисциплины, в результате чего, работник организации 1980 года рождения, в ходе выполнения ремонтных работ, из-за падения на него грузового самосвала, получил тяжкие повреждения жизненно важных органов и скончался на месте происшествия», – указали в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ведется расследование.