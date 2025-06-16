Женщина спровоцировала ДТП на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск»

В субботу, 14 июня, на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» 38-летняя водитель «Hyundai» не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с иномаркой. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«14 июня около 12:55 на 566 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, 38-летняя женщина, управляя «HYUNDAI», по предварительным данным, не выдержала безопасную дистанцию и допустила столкновение с движущимся впереди «SCANIA», под управлением 63-летнего водителя», – передают в источнике.

В результате аварии виновница и ее годовалая пассажирка получили травмы.

За выходные с 12 по 15 июня в округе зарегистрировали 16 ДТП – один человек погиб, 21 получили травмы.