В ХМАО наблюдается всплеск спроса на кондиционеры – рост почти в полтора раза

В Югре наблюдается резкий рост спроса на установку и ремонт кондиционеров. Об этом сообщили аналитики платформы «Авито», передает Muksun.fm.

«Интерес жителей Югры к ремонту и установке кондиционеров в мае резко вырос: в сравнении с апрелем текущего года рост составил + 149%. Стоимость услуг в регионе начинается от 2 753 рублей», – отмечают аналитики «Авито».

Однако предложений на рынке пока немного – число доступных специалистов увеличилось лишь на 27%. Это означает, что многим клиентам приходится ждать установку кондиционера несколько недель.

Эксперты также отмечают рост цен по всей стране. За год установка кондиционеров подорожала более чем на 25%, а стоимость самого оборудования – на четверть.