Комары в Югре могут не уйти до октября – прогноз биолога

Нашествие кровососущих насекомых в Югре может продлиться до начала осени, а при теплой погоде – даже до октября. Об этом сообщает «Вестник» со ссылкой на слова кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника СурГУ Николая Наконечного.

«По прогнозам это происходит осенью. В лучшем случае в сентябре, в худшем до октября, если погода будет теплая. Нашествию способствуют, в основном, разлив воды и погода», – отметил он.

По данным Gismeteo, до середины июля в регионе ожидаются частые дожди и грозы, температура воздуха будет колебаться от 22 до 26 градусов тепла. Прогнозов на более поздний период пока нет.