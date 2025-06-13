Синоптики прогнозируют в Югре неблагоприятные погодные условия

Жителей Югры предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. До конца дня 13 июня и в течение 14 июня в округе местами ожидаются грозы, сильные дожди, крупный град и ветер с порывами 25 м/с и выше, передает пресс-служба МЧС региона.

Спасатели МЧС напоминают:

– не прячьтесь от грозы под высокими деревьями и рядом с печными трубами или высокими зданиями – молния может ударить в них;

– не оставляйте машины под деревьями и возле непрочных конструкций;

– на улице обходите шаткие сооружения и ветхие деревья;

– при ЧП звоните 112.

Ранее специалисты ЦГМС рассказали о погоде в Югре на выходных.