Синоптики прогнозируют в Югре неблагоприятные погодные условия

Жителей Югры предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. До конца дня 13 июня и в течение 14 июня в округе местами ожидаются грозы, сильные дожди, крупный град и ветер с порывами 25 м/с и выше, передает пресс-служба МЧС региона.
Спасатели МЧС напоминают:
– не прячьтесь от грозы под высокими деревьями и рядом с печными трубами или высокими зданиями – молния может ударить в них;
– не оставляйте машины под деревьями и возле непрочных конструкций;
– на улице обходите шаткие сооружения и ветхие деревья;
– при ЧП звоните 112.
Ранее специалисты ЦГМС рассказали о погоде в Югре на выходных.