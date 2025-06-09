Несовершеннолетний мотоциклист без прав сбил 68-летнюю пенсионерку в ХМАО

В минувшую субботу, 7 июня, в поселке Куминский 15-летний водитель мотоцикла сбил 68-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«7 июня около 19:40 в п. Куминский в Кондинском районе, 15-летний водитель мотоцикла «VERSO VENTO», двигаясь по ул. 50 лет ВЛКСМ, по предварительным данным, допустил наезд на 68-летнюю велосипедистку», – передают в источнике.

В результате аварии пострадали 15-летний пассажир мотоцикла и пенсионерка. По информации ГАИ, на подростках отсутствовала защитная экипировка, а у водителя не было прав на управление мототранспортом.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали девять ДТП – один человек погиб, 12 получили травмы.